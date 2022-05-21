Май, 21 в 13:44

Президент США Джо Байден сегодня, 21 мая, подписал законопроект о выделении помощи Украине в размере 40 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Так, на сайте Белого дома сообщается, что Закон о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год предусматривает дополнительное чрезвычайное финансирование для реагирования на ситуацию в Украине и оказания помощи ей.

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Напомним, что 19 мая, Сенат США утвердил выделение $40 млрд финансовой помощи Украине и ее союзникам.

Из пакета на $39,8 млрд планируется направить: $6 млрд – на оружие для Украины и обучение украинских военных; $8,7 млрд – на пополнение военных запасов США, которые уменьшились из-за поставок оружия Украине; $3,9 млрд – на финансирование военных сил США в Европе.

Еще $9 млрд пойдет на экономическую поддержку Украины, а $5 млрд – на преодоление продовольственного кризиса в мире из-за блокирования экспорта продовольствия из Украины.

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность предоставить Украине мощное противокорабельное оружие. Речь идет о поставке американских противокорабельных ракет Гарпун, которые производит Boeing, и ракет Naval Strike Missile, от компаний Kongsberg and Raytheon Technologies.