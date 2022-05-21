Май, 21 в 0:12

Вашингтон рассматривает возможность предоставить Украине мощное противокорабельное оружие.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию от двух сотрудников Конгресса США и трех неназванных американских чиновников.

Речь идет о поставке американских противокорабельных ракет Гарпун, которые производят Boeing и ракет Naval Strike Missile, производимые компанией Kongsberg and Raytheon Technologies.

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Подобные поставки станут возможными благодаря Соединенным Штатам и стран-союзников в Евросоюзе.

Reuters считает, что подобные ракеты могут использоваться для разблокирования портов Украины в Черном море, а также возобновить экспорт зерна.

Издание Голос Америки ранее сообщало, что Сенат Конгресса США 19 мая утвердил проект закона, который предусматривает выделение дополнительной помощи для Украины в объеме $40 млрд. Американский президент Джо Байден намерен подписать законопроект в ходе своего визита в страны Азии, который начался в 20 мая.

Пакет помощи от США включает финансовую поддержку в $6 млрд на оружие для Украины, а также обучение ВСУ, более $8 млрд на пополнение военных запасов США, упавших из-за предоставления оружия Украине, а также почти $4 млрд финансовой поддержки на укрепление сил США в европейском регионе. Кроме того, более $8 млрд долл. пойдет на экономическую поддержку Украины.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщал, что Лондон передаст Украине противокорабельные ракеты. Впрочем, глава британского правительства не уточнил, о каких именно ракетах идет речь.