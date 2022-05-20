Май, 20 в 13:34

Новый пакет помощи для Украины почти на $40 млрд, который накануне утвердил Сенат США, будет направлен не только на нужды обороны.

Об этом рассказал в интервью Общественному директор Миссии USAID в Украине Джим Хоуп. Он объяснил, что это уже второй дополнительный пакет помощи США для нашего государства (после выделения Вашингтоном более $13 млрд).

– Эти дополнительные средства (почти $40 млрд, — Ред.) идут на несколько разных сфер: часть из них – это помощь в сфере безопасности, часть – это экономическая помощь, а остальное – гуманитарная помощь, — подчеркнул Джим Хоуп.

Он также прокомментировал требование сенатора-республиканца Рэнда Пола о назначении специального инспектора, который бы следил, куда уйдут $40 млрд. Тем самым Пол заблокировал быстрое рассмотрение нового пакета помощи для Украины в Сенате США.

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Джим Хоуп объяснил, что в этом случае речь идет о защите финансирования, которое предоставляет Вашингтон Украине, чтобы оно попадало к людям, которые в нем нуждаются. В то же время директор Миссии USAID подчеркнул, что средства, выделяемые США для Украины, используются нашим государством правомерно.

– Мы не получали сообщений о неправомерном использовании финансирования для всей гуманитарной помощи, которая была предоставлена до сих пор. Поэтому это придает нам уверенность. Но защитить эти средства очень важно. Нам всем важно помнить, что у Украины очень хорошая архитектура и фундамент для предотвращения коррупции, прозрачности и подотчетности. И этот фундамент до сих пор действует и будет играть большую роль. И будет гарантировать, что средства защищены и поступают туда, куда им нужно, — заявил Хоуп.

Он также проинформировал, что у USAID есть генеральный инспектор, который проводит аудит использования средств и помогает оценивать риски.

Комментируя гуманитарную помощь для Украины, Джим Хоуп отметил, что в условиях полномасштабной войны потребности нашего государства огромны.

– Есть 6 млн украинцев, которые сейчас являются беженцами за пределами Украины, 8 млн украинцев, которые были перемещены из своих домов, и многие нуждающиеся в помощи. Помощи международных организаций и таких стран, как Соединенные Штаты, многих других, а также от правительства Украины, — объяснил он.

Хоуп добавил, что украинское правительство, частный сектор и гражданское общество играют лидерскую роль в условиях войны и имеют большой потенциал для организации и оказания помощи. Параллельно в USAID планируют поощрить других доноров работать вместе с правительством Украины.

Кроме того, USAID сотрудничает с ООН, а также международными неправительственными общественными организациями по вопросу оказания помощи.

По словам Хоупа, с 24 февраля, начала полномасштабной войны, США предоставили почти $700 млн гумпомощи, из которых около $500 млн – через программы и партнеров USAID.

Следует отметить, что Агентство США по международному развитию (USAID) – это независимое агентство правительства США, отвечающее за невоенную помощь Вашингтона другим странам.

Как известно, накануне, 19 мая, Сенат США утвердил выделение почти $40 млрд финансовой помощи Украине и ее союзникам.

Из пакета на $39,8 млрд планируется направить: $6 млрд – на оружие для Украины и обучение ВСУ; $8,7 млрд – на пополнение военных запасов США, которые уменьшились из-за поставок оружия нашему государству; $3,9 млрд – на финансирование военных сил США в Европе.

Кроме того, $9 млрд пойдет на экономическую поддержку Украины, а $5 млрд – на преодоление продовольственного кризиса в мире из-за блокирования экспорта продовольствия из Украины.