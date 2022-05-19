Сенат США одобрил выделение Украине $40 млрд

Май, 19 в 20:12

Сенат Соединенных Штатов 19 мая утвердил выделение почти $40 млрд в качестве финансовой помощи Украине и ее союзникам.

Средства пакета включают как военную, так и гуманитарную помощь.

Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

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Passed, 86-11: H.R. 7691, Ukraine Supplemental Aid Package. — Senate Periodicals (@SenatePPG) May 19, 2022

В Офисе президента Украины назвали историческим голосование в Сенате США за выделение почти $40 млрд чрезвычайной военной и гуманитарной помощи.

– Пакет был одобрен большинством голосов и теперь он будет отправлен в Белый дом на подпись президенту США. Двигаемся к победе уверенно и стратегически. Спасибо союзникам, – написал глава ОП Андрей Ермак.

Перед этим, 11 мая, Палата представителей проголосовала за принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине на сумму около $40 млрд.

Законодатели обнародовали текст документа в преддверии голосования в Конгрессе.

Он, в частности, предусматривает выделение $6 млрд на обеспечение безопасности, включая обучение, поставку оборудования, оружия, материально-техническую поддержку, материалы и услуги для ВСУ, а также $900 млн – на поддержку беженцев, в частности, обеспечение их жильем и языковыми курсами.

Еще $8,7 млрд пойдут в Фонд экономической поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины.