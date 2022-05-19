Сенат США одобрил выделение Украине $40 млрд
Сенат Соединенных Штатов 19 мая утвердил выделение почти $40 млрд в качестве финансовой помощи Украине и ее союзникам.
Средства пакета включают как военную, так и гуманитарную помощь.
Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.
Passed, 86-11: H.R. 7691, Ukraine Supplemental Aid Package.
— Senate Periodicals (@SenatePPG) May 19, 2022
В Офисе президента Украины назвали историческим голосование в Сенате США за выделение почти $40 млрд чрезвычайной военной и гуманитарной помощи.
– Пакет был одобрен большинством голосов и теперь он будет отправлен в Белый дом на подпись президенту США. Двигаемся к победе уверенно и стратегически. Спасибо союзникам, – написал глава ОП Андрей Ермак.
Перед этим, 11 мая, Палата представителей проголосовала за принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине на сумму около $40 млрд.
Законодатели обнародовали текст документа в преддверии голосования в Конгрессе.
Он, в частности, предусматривает выделение $6 млрд на обеспечение безопасности, включая обучение, поставку оборудования, оружия, материально-техническую поддержку, материалы и услуги для ВСУ, а также $900 млн – на поддержку беженцев, в частности, обеспечение их жильем и языковыми курсами.
Еще $8,7 млрд пойдут в Фонд экономической поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины.