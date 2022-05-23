США могут отправить спецназ в Киев — WSJ

Май, 23 в 14:29

Военные и дипломатические чиновники США обдумывают планы направить в Киев войска специального назначения для охраны американского посольства.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что президенту Байдену еще не представили это предложение. Но если он это одобрит, то спецназ будет развернут только для защиты и безопасности посольства. Но присутствие американских силовиков в Украине может означать эскалацию, ведь ранее Байден обещал, что войска США не будут отправлены в страну.

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Сейчас в США пытаются сбалансировать опасения, не спровоцирует ли Путина ввод спецназа, и тем, можно ли будет обеспечить достаточную защиту для сотрудников, если боевые действия в Киеве возобновятся.

Россия продолжает время от времени запускать ракеты по Киеву, даже несмотря на то, что столица начала возвращаться к нормальной жизни.

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В Пентагоне и Государственном департаменте ведется предварительное планирование, возможно, десятков военнослужащих спецподразделений, которые могли бы усилить безопасность в посольстве.

А пока Госдеп обеспечит собственную охрану посольства в Киеве из подразделения охраны Дипломатической службы безопасности.