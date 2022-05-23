США можуть відправити спецпризначенців до Києва – WSJ

Травень, 23 в 14:29

Військові та дипломатичні чиновники США обмірковують плани направити до Києва військових спеціального призначення для охорони американського посольства.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що президенту Байдену ще не подали цю пропозицію. Але якщо він це схвалить, спецпризначенців залучать лише для захисту і безпеки посольства. Але присутність американських силовиків в Україні може означати ескалацію, адже раніше Байден обіцяв, що війська США не будуть відправлені до країни.

Зараз дивляться

Зараз у США намагаються збалансувати побоювання, чи не спровокує Путіна введення спецпризначенців, і тим, чи можна буде забезпечити достатній захист для працівників, якщо бойові дії у Києві відновляться.

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Росія продовжує час від часу запускати ракети по Києву, попри те, що столиця почала повертатися до нормального життя.

У Пентагоні та Державному департаменті ведеться попереднє планування, можливо, десятків військовослужбовців спецпідрозділів, які могли б посилити безпеку в посольстві.

А поки що Держдеп забезпечить власну охорону посольства у Києві з підрозділу охорони Дипломатичної служби безпеки.