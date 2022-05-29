Май, 29 в 0:21

Литовский журналист Андрюса Тапинас собрал для украинских защитников 5 миллионов евро на беспилотник Байрактар.

Об этом сам журналист сообщил во время своего последнего стрима в Facebook.

– Пожалуй, впервые в истории граждане одного государства могут купить и подарить такое тяжелое оружие другому государству, – написал он.

Журналист является основателем телеканала Laisves TV, а к сбору средств также присоединилась бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте.

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Ранее власти Турции разрешили продавать беспилотники для частных лиц, а министерство обороны Литвы предоставило разрешение приобрести военную технику для Украины.

В эфире, в частности, выступил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, который поблагодарил друзей из Литвы.

– Друзья-литовцы поддерживали Луганщину на протяжении многих лет войны, и не оставили нас сейчас – в самый тяжелый ее период.

Наши отношения с Литвой – особенные. В Северодонецке даже было Почетное консульство этой страны, — сообщил он.

Отметим, что сбор средств начался в среду, 25 мая, конечный результат – €5 миллионов – был достигнут уже вечером 28 мая.

Источники: Andrius Tapinas, Сергей Гайдай