Травень, 29 в 0:21

Литовський журналіст Андрюса Тапінас зібрав для українських захисників €5 мільйонів на безпілотник Байрактар.

Про це сам журналіст повідомив під час свого останнього стріму у Facebook.

– Мабуть, уперше в історії громадяни однієї держави можуть купити й подарувати таку важку зброю іншій державі, – написав він.

Журналіст є засновником телеканалу Laisves TV, а до збору коштів також долучилася колишня президентка Литви Даля Грибаускайте.

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Раніше влада Туреччини дозволила продавати безпілотники для приватних осіб, а міністерство оборони Литви надало дозвіл придбати військову техніку для України.

В ефірі, зокрема, виступив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, який подякував друзям з Литви.

– Друзі-литовці підтримували Луганщину протягом багатьох років війни, і не залишили нас зараз – у найважчий її період.

Наші стосунки з Литвою – особливі. У Сєвєродонецьку, навіть, було Почесне консульство цієї країни, – повідомив він.

Зазначимо, що збір коштів почався у середу, 25 травня, кінцевий результат – €5 мільйонів – був досягнутий вже ввечері 28 травня.

Джерела: Andrius Tapinas, Сергій Гайдай

Фото: Скріншот з відео / Andrius Tapinas