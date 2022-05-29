Литовський журналіст за три дні зібрав €5 млн на Байрактар для України
Литовський журналіст Андрюса Тапінас зібрав для українських захисників €5 мільйонів на безпілотник Байрактар.
Про це сам журналіст повідомив під час свого останнього стріму у Facebook.
– Мабуть, уперше в історії громадяни однієї держави можуть купити й подарувати таку важку зброю іншій державі, – написав він.
Журналіст є засновником телеканалу Laisves TV, а до збору коштів також долучилася колишня президентка Литви Даля Грибаускайте.
Раніше влада Туреччини дозволила продавати безпілотники для приватних осіб, а міністерство оборони Литви надало дозвіл придбати військову техніку для України.
В ефірі, зокрема, виступив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, який подякував друзям з Литви.
– Друзі-литовці підтримували Луганщину протягом багатьох років війни, і не залишили нас зараз – у найважчий її період.
Наші стосунки з Литвою – особливі. У Сєвєродонецьку, навіть, було Почесне консульство цієї країни, – повідомив він.
Зазначимо, що збір коштів почався у середу, 25 травня, кінцевий результат – €5 мільйонів – був досягнутий вже ввечері 28 травня.
Джерела: Andrius Tapinas, Сергій Гайдай
Фото: Скріншот з відео / Andrius Tapinas