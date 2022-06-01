Июнь, 01 в 12:01

Германия предоставит Украине современные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщил канцлер страны Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

По его словам, с помощью этих систем Украина сможет “защитить целый крупный город от атак российской авиации”. Кроме систем ПВО, Германия передаст Украине радар слежения, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Также Олаф Шольц добавил, что Берлин направит в Украину реактивные системы залпового огня в тесном сотрудничестве со США. Однако он отметил, что эти системы не смогут нацеливаться на российскую территорию.

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Заметим, ПВО IRIS-T – это ракета класса воздух-воздух малой дальности. Она оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Дальность пуска IRIS-T составляет около 25 км.

29 мая вице-канцлер Германии, министр экономики и защиты климата Роберт Габек сообщил, что Украина скоро получит САУ PzH 2000.

Также он отрицает информацию, что его страна очень сдержанно помогает Украине. Министр объяснил, что ФРГ не может выполнить все пожелания.