Червень, 01 в 12:01

Німеччина надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це повідомив канцлер країни Олаф Шольц під час свого виступу в Бундестазі.

За його словами, за допомогою цих систем Україна зможе “захистити ціле велике місто від атак російської авіації”. Крім систем ППО, Німеччина передасть Україні радар стеження, здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Також Олаф Шольц додав, що Берлін направить в Україну реактивні системи залпового вогню у тісній співпраці зі США. Однак він зауважив, що ці системи не зможуть націлюватись на російську територію.

Зараз дивляться

Зауважимо, ППО IRIS-T – це ракета класу повітря-повітря малої дальності. Вона оснащена інфрачервоною голівкою самонаведення. Дальність пуску IRIS-T становить приблизно 25 км.

29 травня віцеканцлер Німеччини, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек повідомив, що Україна скоро отримає САУ PzH 2000.

Також він заперечив інформацію, що його країна дуже стримано допомагає Україні. Міністр пояснив, що ФРН не може виконати всіх побажань.