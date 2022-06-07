Июнь, 07 в 16:45

Президент Украины Владимир Зеленский не должен стать объектом давления со стороны мировых государств ради того, чтобы он согласился на “плохое мирное соглашение” с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время заседания правительства.

Спикер Джонсона сообщил журналистам, что во время заседания кабинета глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс также заявила, что Лондон готовится к дальнейшим санкциям против России за ее вторжение в Украину.

Сейчас смотрят

Джонсон, которому накануне объявили вотум доверия, сказал своим министрам, что Британия будет “оставаться на передовой” поддержки Украины.

— Он сказал, что важно, чтобы на президента Зеленского не давили, чтобы он (президент Украины, — Ред.) согласился на “плохой мир”, отметив, что “плохие мирные соглашения” не продолжаются долго. Он сказал, что мир должен избегать любого результата, когда неоправданная агрессия Путина якобы окупилась, – сказал спикер.

6 июня Владимир Зеленский провел переговоры с Борисом Джонсоном. По словам президента Украины, темами телефонных переговоров были новое оружие для Украины, гарантии безопасности и разблокирование украинских портов.

Источник: Euronews