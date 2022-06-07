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Факти / Світ

Велика Британія розробляє нові санкції проти Росії – Ліз Трасс

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Велика Британія розробляє нові санкції проти Росії – Ліз Трасс
Фото: Getty Images

Велика Британія розробляє додаткові санкції проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну. Країна не відступить від своєї підтримки України.

Про це повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

– Вона заявила, що Велика Британія не відступить від своєї підтримки, що подальші санкції знаходяться в процесі розробки, і що вона продовжує роботу з глобальними союзниками над тим, як допомогти Україні відновитися в майбутньому, – йдеться в оголошенні засідання Кабінету міністрів.

Прем’єр-міністр Борис Джонсон також повторив, що Велика Британія залишиться на передовій підтримки України. Він зазначив, що вкрай важливо, щоб на президента Володимира Зеленського не чинився тиск, щоб він погодився на поганий мир, наголосивши, що погані мирні угоди не тривають довго.

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За словами Джонсона, світ повинен уникати будь-якого результату, коли необґрунтована агресія Путіна окупилася.

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Джерело: CNN
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