Июнь, 07 в 13:55

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк положительно оценил объявление парламентом Великобритании вотума доверия премьеру Борису Джонсону.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

Он подчеркнул, что Украина ценит друзей, вставших в защиту свободного мира от российского варварского нашествия.

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— Лидерство всегда тяжелое бремя. Борис Джонсон одним из первых понял всю опасность России… Миру нужны именно такие лидеры. Великобритания – великий друг Украины. Британская корона – щит демократического мира, – подчеркнул Михаил Подоляк.

Лідерство — завжди важкий тягар. @BorisJohnson одним із перших зрозумів усю небезпеку Росії та став поруч із @ZelenskyyUa на захисті вільного світу від варварської навали. Світу потрібні саме такі лідери. ???????? — Великий друг ????????. Британська корона — щит демократичного світу. pic.twitter.com/TFOLmBcFUm — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 6, 2022

Напомним, что накануне состоялось голосование по вотуму доверия Борису Джонсону. Причиной стала вечеринка работников его аппарата в резиденции на Даунинг-стрит в период локдауна.

6 июня в Великобритании не смогли объявить вотум недоверия премьер-министру Борису Джонсону.