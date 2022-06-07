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Факты / Украина / Политика

Миру нужны такие лидеры: Подоляк о вотуме доверия Джонсону

Марта Бондаренко, редактор ленты
Миру нужны такие лидеры: Подоляк о вотуме доверия Джонсону
Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк положительно оценил объявление парламентом Великобритании вотума доверия премьеру Борису Джонсону.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

Он подчеркнул, что Украина ценит друзей, вставших в защиту свободного мира от российского варварского нашествия.

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— Лидерство всегда тяжелое бремя. Борис Джонсон одним из первых понял всю опасность России… Миру нужны именно такие лидеры. Великобритания – великий друг Украины. Британская корона – щит демократического мира, – подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, что накануне состоялось голосование по вотуму доверия Борису Джонсону. Причиной стала вечеринка работников его аппарата в резиденции на Даунинг-стрит в период локдауна.

6 июня в Великобритании не смогли объявить вотум недоверия премьер-министру Борису Джонсону.

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