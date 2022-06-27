Июнь, 27 в 8:36

На этой неделе США планируют объявить о покупке для Украины системы противоракетной обороны средней и большой дальности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. По информации издания, президент США Джо Байден недавно объявил, что Штаты предоставят Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы, поскольку война с Россией продолжается.

Как сообщили собственные источники CNN, Украина запросила систему противоракетной обороны NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), которая может поражать цели на расстоянии более 100 миль (приблизительно более 160 км). Но украинским военным, вероятно, нужно будет научить работать с этими системами.

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Также издание пишет, что в ответ на запрос Киева Вашингтон объявит о передаче дополнительной военной помощи, в которую войдут артиллерийские боеприпасы и радары.

26 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужна мощная система ПВО для защиты от агрессии России.

По его словам, есть уже некоторые договоренности. Однако президент подчеркнул, что затягивание с передачей оружия нашему государству и любые ограничения – это приглашение атаковать украинские города для России.