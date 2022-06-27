Июнь, 26 в 23:38

Российские оккупанты 26 июня продолжили атаковать мирные города Украины. Они обстреляли киевский детский сад и жилой дом.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения. По его словам, захватчики убили 37-летнего мужчину, ранили его жену, которая была гражданкой России, и 7-летнюю дочь.

— Ракеты били и по Николаевской области, и по Черниговщине, и по Одессе, и по Черкассам. Артиллерийские и минометные обстрелы не останавливались и на Харьковщине, Сумской области, и на Донбассе, на юге нашего государства. Мои соболезнования родным и близким погибших. Всем, кто был ранен, оказывается вся необходимая помощь, – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украине нужна мощная система ПВО, чтобы защититься от агрессии России.

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— Часть ракет сбита. Но только часть. Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная. Которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом мы ежедневно говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели, – подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что затягивание с передачей оружия нашему государству и любые ограничения – это приглашение для России атаковать украинские города.

Президент добавил, что только 25 июня Россия выпустила по Украине 62 ракеты. Он уверен, что российское оружие может остановить только более мощное вооружение.