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Беларусь еще на неделю продлила военные учения возле границы с Украиной

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
білоруські військові
Фото: Depositphotos

Беларусь еще на неделю продлила военные учения возле границы с Украиной.

Об этом в Telegram сообщила мониторинговая группа Беларускі Гаюн. Согласно графику, обучение на белорусских полигонах продлится по меньшей мере до 23 июля.

Однако на некоторых полигонах для военных сделают выходной 16-17 июля. В частности, график учений в Беларуси выглядит так:

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  • Борисовский (227) по 23 июля;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 23 июля;
  • Гожский (под Гродно) до 22 июля;
  • Брестский до 23 июля;
  • Репище (Осиповичи) до 22 июля;
  • Марьина Горка до 23 июля;
  • Лосвидо (под Витебском) до 23 июля;
  • Неман (под Березовкой) до 22 июля;
  • Обуз-Лесной (под Барановичами) 22 июля;
  • Чепелево (под Слонимом) до 22 июля;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 22 июля;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 22 июля;
  • Заслоновое (под Лепелем) до 23 июля.

Отмечается, что общий срок учений, которые начались еще 29 апреля, составляет 12 недель.

Как пишет Беларускі Гаюн, даже несмотря на повышение продолжительности учений на полигонах, белорусская армия не готова к наступательным операциям.

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