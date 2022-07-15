Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання біля кордону з Україною
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Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання біля кордону з Україною.
Про це в Telegram повідомила моніторингова група Беларускі Гаюн. Згідно із графіком, навчання на білоруських полігонах триватимуть щонайменше до 23 липня.
Проте на деяких полігонах для військових зроблять вихідний 16-17 липня. Зокрема, графік навчань у Білорусі має такий вигляд:
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- Борисовський (227) до 23 липня;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 23 липня;
- Гозький (під Гродно) до 22 липня;
- Брестський до 23 липня;
- Репище (Осиповичі) до 22 липня;
- Мар’їна Гірка до 23 липня;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 23 липня;
- Німан (під Березівкою) до 22 липня;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 22 липня;
- Чепелеве (під Слонімом) до 22 липня;
- Доманово (під Івацевичами) до 22 липня;
- Стрільбище під старими Дорогами до 22 липня;
- Заслонове (під Лепелем) до 23 липня.
Зазначається, що загальний термін навчань, які розпочалися ще 29 квітня, становить 12 тижнів.
Як пише Беларускі Гаюн, навіть попри підвищення тривалості навчань на полігонах, білоруська армія не готова до наступальних операцій.