Білорусь ще на тиждень продовжила військові навчання біля кордону з Україною.

Про це в Telegram повідомила моніторингова група Беларускі Гаюн. Згідно із графіком, навчання на білоруських полігонах триватимуть щонайменше до 23 липня.

Проте на деяких полігонах для військових зроблять вихідний 16-17 липня. Зокрема, графік навчань у Білорусі має такий вигляд: