Июль, 17 в 18:21

Главный регулятор энергосистем Германии прогнозирует, что риск прекращения поставок российского газа полностью компенсируется рынком.

Об этом заявил в интервью Bild глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

Он уточнил, что на прошлой неделе, когда газопровод Nord Stream 1 был закрыт на техническое обслуживание, не было значительного скачка цен, что может означать, что “рынки уже оценили потерю поставок российского газа и что мы достигли плато цен на газ”.

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Как уточняется, трубопровод должен быть перезапущен в четверг, но Россия до сих пор заставляла европейских клиентов и правительства гадать, произойдет это или нет.

Европейские цены на природный газ резко упали на прошлой неделе, поскольку норвежские потоки нормализовались после незапланированных отключений, что ослабило опасения по поводу уровня запасов в Германии и поставок из России. Базовый контракт показал свое первое недельное падение более чем за месяц.

Кроме того, Uniper SE, крупнейший покупатель российского газа в Германии, начала изъятие топлива из хранилищ для снабжения своих клиентов, говорится в заявлении компании для Bloomberg News в пятницу.

По словам сетевого оператора, уровни хранения газа по всей Германии не изменились и остались на уровне 64,5% по состоянию на пятницу.

Мюллер призвал к солидарности с европейскими соседями Германии в решении газового кризиса, заявив, что Берлин должен быть готов предоставить топливо из хранилища, чтобы помочь другим нуждающимся.