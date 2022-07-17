Липень, 17 в 18:21

Головний регулятор енергосистем Німеччини прогнозує, що ризик припинення постачання російського газу повністю компенсується ринком.

Про це заявив в інтерв’ю Bild глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер.

Він уточнив, що минулого тижня, коли газопровід Nord Stream 1 був закритий на технічне обслуговування, не було значного стрибка цін, що може означати, що “ринки вже оцінили втрату постачання російського газу і ми досягли плато цін на газ”.

Зараз дивляться

Як уточнюється, трубопровід має бути перезапущений у четвер, але Росія досі змушувала європейських клієнтів та уряд гадати, станеться це чи ні.

Європейські ціни на природний газ різко впали минулого тижня, оскільки норвезькі потоки нормалізувалися після незапланованих відключень, що послабило побоювання щодо рівня запасів у Німеччині та постачання з Росії. Базовий контракт показав своє перше тижневе падіння за місяць.

Крім того, Uniper SE, найбільший покупець російського газу в Німеччині, розпочала вилучення палива зі сховищ для постачання своїх клієнтів, йдеться у заяві компанії для Bloomberg News у п’ятницю.

За словами мережевого оператора, рівні зберігання газу по всій Німеччині не змінилися і залишилися на рівні 64,5% на п’ятницю.

Мюллер закликав до солідарності з європейськими сусідами Німеччини у вирішенні газової кризи, заявивши, що Берлін має бути готовий надати паливо зі сховища, щоб допомогти іншим.