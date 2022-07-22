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Украинская делегация прибыла на переговоры в Стамбул по экспорту зерна

Ольга Тетеріна, редактор ленты
експорт зерна, переговори

Украинская делегация прибыла в Стамбул для проведения переговоров по разблокированию экспорта зерна.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры.

– Украинская делегация во главе с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым прибыла в Стамбул на переговоры по решению зернового вопроса, – отметили в министерстве.

В рамках визита украинская сторона провела встречу с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. В частности, обсуждалась инициатива ООН по разблокированию морских портов для экспорта продовольствия и гарантии безопасности для судов.

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Гутерриш в очередной раз выразил поддержку деблокаде украинских портов и заверил, что безопасность является безоговорочным приоритетом ООН. Генсекретарь ООН пообещал, что организация приложит максимум усилий, чтобы этот принцип соблюдался всеми участниками переговоров.

В Стамбуле, вероятно, будут обсуждать 120-дневную договоренность о безопасном экспорте зерна из портов Одесса, Черноморск и Южный. Подписание документа запланировано на 16.30.

Кроме того, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что заключение соглашения по зерну позволит устранить все проблемы с формированием сельскохозяйственного коридора по Черному морю.

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Напомним, что в результате российской агрессии в Украине было заблокировано более 20 млн тонн зерна, предназначенного для экспорта, в том числе в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Фото: Министерство инфраструктуры

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