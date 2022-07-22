Липень, 22 в 14:50

Українська делегація прибула до Стамбула для проведення переговорів щодо розблокування експорту зерна.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

– Українська делегація на чолі з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим прибула в Стамбул на переговори щодо розв’язання зернового питання, – зазначили у міністерстві.

У рамках візиту українська сторона провела зустріч з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррешем. Зокрема, обговорювалась ініціатива ООН щодо розблокування морських портів для експорту продовольства та гарантії безпеки для суден.

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Гутерреш вкотре висловив підтримку деблокаді українських портів та запевнив, що безпека є беззаперечним пріоритетом ООН. Генсекретар ООН пообіцяв, що організація докладе максимум зусиль, аби цей принцип був дотриманий всіма учасниками переговорів.

У Стамбулі, ймовірно, обговорюватимуть 120-денну домовленість про безпечний експорт зерна з портів Одеса, Чорноморськ та Південний. Підписання документа заплановане на 16.30.

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Нагадаємо, що у результаті російської агресії в Україні було заблоковано понад 20 млн тонн зерна, призначеного на експорт, у тому числі в рамках Світової продовольчої програми ООН.

Фото: Міністерство інфраструктури