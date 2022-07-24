Июль, 24 в 19:29

Делегации из России уже по меньшей мере дважды за последний месяц посещали аэродром Кашан в центральном Иране, чтобы изучить боевые беспилотники Shahed-129, способные нести высокоточные ракеты.

Так, советник нацбезопасности США Джейк Салливан подчеркивает, что это свидетельствует об интересе России к приобретению иранских БПЛА, которые способны атаковать.

Что известно о дроне-разведчике Shahed-129, которым интересуется РФ, и насколько опасны они могут быть в рамках полномасштабной войны между Украиной и Россией – читайте в материале Фактов ICTV.

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В иноСМИ называют эти беспилотники “одними из лучших, сделанных в Иране”, и отмечают, что они проходили боевые испытания в Сирии и Ираке, где совершили около тысячи вылетов.

Отмечается, что при разработке данного дрона за основу, вероятно, взяли израильский Hermes 450, который потерпел крушение в Иране. Также, по данным аналитиков, он похож по размеру, форме и роли на американский MQ-1 Predator.

Характеристики дрона Shahed-129

Габариты – длина 8 м, высота 3,1 м, размах крыла 16 м.

Дальность полета – 1700 км.

Скорость полета – до 150 км/ч с радиусом до 200 км.

Система запуска – взлетно-посадочная полоса.

Тип использования – многоцелевой.

Боевая нагрузка – разработчики заявляют о 400 кг.

Сроки полета – по данным разработчиков, до 24 часов.

Боевой опыт – в рамках полномасштабной войны эти беспилотники еще не проверялись.

Количество – по данным аналитиков Janes – от 40 до 50 единиц.

Что известно о дроне-разведчике Shahed-129

Иран позиционирует Shahed-129 как разведывательно-боевой беспилотник. Его собирает компания HESA. Как известно, всего ей заказали 40 таких БПЛА, поставки должны быть завершены только к 2024 году: дроны строят со скоростью около трех штук в год. Некоторые источники утверждают, что в Иране могли произвести 50 таких БПЛА, что является довольно скромным количеством. Также Shahed-129 еще никогда не экспортировали в другие страны.

Беспилотник Shahed-129 изготавливают из композитных материалов, он имеет алюминиевую конструкцию, усовершенствованным четырехцилиндровым поршневым двигателем Rotax 914, спутниковой системой наведения.

Его используют для оперативного наблюдения и разведки, уничтожения или фотографирования позиций противника и передачи данных в командный пункт.

Такой БПЛА, по данным производителя, может нести 4 “умные” ракеты Sodid 345 общей массой до 400 кг.

Высота полета в 7,62 км делает такой дрон досягаемым для большинства зенитных систем.

Им можно управлять дистанционно, однако даже если Россия сможет приобрести такой дрон, ей придется потратить месяцы на обучение операторов работе с совершенно новой для них техникой.

Отметим, что Иран уже 40 лет находится под санкциями (а с 2010 по 2016 и с 2018 по сегодня – под полным технологическим эмбарго), что не могло не повлиять на технические возможности для производства высокотехнологичного вооружения.

Тегеран может закупать необходимые средства и технологии в обход запретов, через подставные фирмы и подставных лиц, но это вызывает определенные сложности.

Источник: CNN, farsi.iranpress.com, Janes analysis

Фото: Скріншот відео Persian_boy