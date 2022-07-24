Липень, 24 в 19:29

Делегації з Росії вже щонайменше двічі за останній місяць відвідували аеродром Кашан у центральному Ірані, щоб вивчити бойові безпілотники Shahed-129, здатні нести високоточні ракети.

Так, радник нацбезпеки США Джейк Салліван наголошує, що це свідчить про інтерес Росії до придбання іранських БПЛА, які здатні атакувати.

Що відомо про дрон-розвідник Shahed-129, яким цікавиться РФ, і наскільки небезпечні вони можуть бути в рамках повномасштабної війни між Україною та Росією – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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В іноЗМІ називають ці безпілотники “одними з найкращих, зроблених в Ірані”, і зазначають, що вони проходили бойові випробування в Сирії та Іраку, де здійснили близько тисячі вильотів.

Зазначається, що при розробці даного дрона за основу, ймовірно, взяли ізраїльський Hermes 450, який зазнав аварії в Ірані. Також, за даними аналітиків, він схожий за розміром, формою та роллю на американський MQ-1 Predator.

Характеристики дрону Shahed-129

Габарити – довжина 8 м, висота 3,1 м, розмах крила 16 м.

Дальність польоту – 1700 км.

Швидкість польоту – до 150 км/год із радіусом до 200 км.

Система запуску – злітно-посадкова смуга.

Тип використання – багатоцільовий.

Бойове навантаження – розробники заявляють про 400 кг.

Терміни польоту – за даними розробників до 24 годин.

Бойовий досвід – у межах повномасштабної війни ці безпілотники ще перевірялися.

Кількість – за даними аналітиків Janes – від 40 до 50 одиниць.

Що відомо про дрону-розвідника Shahed-129

Іран позиціонує Shahed-129 як розвідувально-бойовий безпілотник. Його збирає компанія Hesa. Як відомо, всього їй замовили 40 таких БПЛА, постачання мають бути завершені лише до 2024 року: дрони будують зі швидкістю близько трьох штук на рік. Деякі джерела стверджують, що в Ірані могли виготовити 50 таких БПЛА, що є досить скромною кількістю. Також Shahed-129 ще ніколи не експортували до інших країн.

Безпілотник Shahed-129 виготовляють із композитних матеріалів, він має алюмінієву конструкцію, удосконалений чотирициліндровим поршневим двигуном Rotax 914, супутниковою системою наведення.

Його використовують для оперативного спостереження та розвідки, знищення або фотографування позицій противника та передачі даних до командного пункту.

Такий БПЛА, за даними виробника, може нести 4 “розумні” ракети Sodid 345 загальною вагою до 400 кг.

Висота польоту в 7,62 км робить такий дрон досяжним для більшості зенітних систем.

Ним можна керувати дистанційно, проте навіть якщо Росія зможе придбати такий дрон, їй доведеться витратити місяці на навчання операторів роботі з новою для них технікою.

Зазначимо, що Іран вже 40 років перебуває під санкціями (а з 2010 по 2016 та з 2018 до сьогодні – під повним технологічним ембарго), що не могло не вплинути на технічні можливості для виробництва високотехнологічного озброєння.

Тегеран може закуповувати необхідні засоби та технології в обхід заборон, через підставні фірми та підставних осіб, але це викликає певні складнощі.

Джерела: CNN, farsi.iranpress.com, Janes analysis

Фото: Скріншот відео Persian_boy