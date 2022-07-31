Июль, 31 в 20:57

Вечером 31 июля на границе между Сербией и частично признанной страной Косово, которую в Белграде считают своей территорией, начались вооруженные столкновения. Тем временем в граничащих с Сербиях провинциях Косово прозвучали сирены.

Об этом сообщают СМИ и очевидцы в соцсетях, власти Косово и Сербии официальной информации пока не публикуют.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия Косова якобы планирует в полночь напасть на северную часть Сербии. По данным СМИ, Вучич выступит с “обращением к нации” в 21.00 по местному времени (22.00 по Киеву).

Сейчас смотрят

Согласно опубликованным данным, Сербия привела свою армию в состояние повышенной боевой готовности, сербы начали оборудовать баррикады для “защиты от косовского спецназа”. В городе Новый Пазар, который находится на границе с Косово, также звучат сирены.

Тем временем косовский спецназ перекрыл границу с Сербией, по всему Северному Косово набат – церкви и монастыри вот уже полчаса беспрерывно звонят в колокола. Отмечается, что такой же звон здесь стоял в 1999 году, когда в регионе происходили боевые действия.

СМИ также заявляют о первых огнестрельных ранениях среди сербов на пункте пропуска Яринье.

Тем временем топ-функционер правящей Сербской партии Мило Джуканович написал у себя в Twitter, что ему “все больше кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан” и добавил, что “хотел бы ошибаться”.

Под его постом ему напоминают о том, что под таким же аргументом Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Отметим, что власти Сербии поддерживают Российскую Федерацию и находятся в хороших отношениях с ней, в то время как Косово стремится вступить в ЕС и НАТО. Также власти Косово осудили российскую агрессию против Украины и выступили в поддержку Киева. В то же время Сербия не поддерживает санкции ЕС против России за вторжение в Украину.

Тем временем сербская полиция начала вынуждать автомобили и другой транспорт возвращаться с границы с Косово, СМИ заявляют, что Сербия стягивает к косовским границам армию, включая авиацию.

Позднее в Минобороны Сербии заявили, что сербская армия пока что не пересекала административную линию и “никак не входила на территорию Косово и Метохии”. Также там утверждают, что администрация Приштины “преднамеренно выпускает в эфир дезинформацию” о вооруженном столкновении ВС Сербии и полиции Косово.

29 июля в Косово заявили о том, что с 1 августа въезд в страну по сербским документам будет запрещен. Также в страну не будут пускать авто с сербской регистрацией – их нужно будет менять на косовские.

Власти Косово называют такой шаг взаимным, потому что Сербия уже более 11 лет не признает ее документы.

Сразу после этого президент Сербии Вучич объявил в своей стране чрезвычайное положение начиная с августа.

Фото: Алексей Гончаренко

Фото: Скриншот видео RemiQ