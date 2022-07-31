Липень, 31 в 20:57

Увечері 31 липня на кордоні між Сербією та частково визнаною країною Косово, яку у Белграді вважають своєю територією, почалися збройні сутички. Тим часом у провінціях Косова, що межують із Сербіями, прозвучали сирени.

Про це повідомляють ЗМІ та очевидці в соцмережах, влада Косова та Сербії офіційної інформації поки не публікує.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що армія Косова нібито планує опівночі напасти на північну частину Сербії. За даними ЗМІ, Вучич виступить зі “зверненням до нації” о 21.00 за місцевим часом (22.00 за Києвом).

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Згідно з опублікованими даними, Сербія привела свою армію у стан підвищеної бойової готовності, серби почали обладнати барикади для “захисту від косовського спецназу”. У місті Новий Пазар, що знаходиться на кордоні із Косово, також звучать сирени.

Тим часом косовський спецназ перекрив кордон із Сербією, по всьому Північному Косово – церкви та монастирі ось уже півгодини безперервно дзвонять у дзвони. Зазначається, що такий же дзвін тут стояв у 1999 році, коли у регіоні відбувалися бойові дії.

ЗМІ також заявляють про перші вогнепальні поранення серед сербів на пункті пропуску Яріньє.

Тим часом топ-функціонер правлячої Сербської партії Міло Джуканович написав у себе в Twitter, що йому “дедалі більше здається, що Сербія буде змушена розпочати денацифікацію Балкан” і додав, що “хотів би помилятися”.

Під його постом йому нагадують про те, що під таким самим аргументом Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Зазначимо, що влада Сербії підтримує Російську Федерацію і перебуває у добрих відносинах з нею, тоді як Косово прагне вступити до ЄС та НАТО. Також влада Косово засудила російську агресію проти України і виступила на підтримку Києва. Тим часом Сербія не підтримує санкцій ЄС проти Росії за вторгнення до України.

Сербська поліція почала змушувати автомобілі та інший транспорт повертатися з кордону із Косово, ЗМІ заявляють, що Сербія стягує до косовських кордонів армію, включаючи авіацію.

Пізніше в Міноборони Сербії заявили, що сербська армія поки що не перетинала адміністративну лінію і “не входила на територію Косова і Метохії”. Також там стверджують, що адміністрація Пріштіни “навмисно випускає в ефір дезінформацію” про збройне зіткнення ЗС Сербії та поліції Косова.

29 липня в Косові заявили про те, що з 1 серпня в’їзд до країни за сербськими документами буде заборонено. Також до країни не пускатимуть авто із сербською реєстрацією – їх треба буде міняти на косовські.

Влада Косова називає такий крок взаємним, тому що Сербія вже понад 11 років не визнає її документи.

Одразу після цього президент Сербії Вучич оголосив у своїй країні надзвичайний стан з серпня.

Фото: Скріншот відео RemiQ