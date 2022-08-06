Визит Эрдогана к Путину: РФ просит Турцию помочь обойти нефтяное эмбарго – WP

Август, 05 в 21:07

В пятницу, 5 августа, президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

По данным журналистов The Washington Post, которые ссылаются на ряд своих источников в разных странах, Россия обратилась к Турции и другим потенциальным партнерам с просьбой помочь обойти западные санкции, которые давят экономику страны-агрессора все сильнее.

Так, Москва надеется убедить Анкару обойти ограничения в сфере финансов и энергетики.

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Журналисты напоминают, что эта встреча Путина и Эрдогана – уже вторая за две недели, что вызывает опасения, что Кремль может укрепить экономические связи со страной-членом НАТО, которая не присоединилась к введению санкций против Москвы.

Россияне хотят убедить своих турецких коллег превратить Турцию в некий хаб, дающий Москве возможность обходить самые болезненные санкции.

Так, РФ хочет покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах.

Экономисты считают, что это позволит скрыть происхождение экспорта после вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС, которое получит полную силу в 2023 году.

Кроме того Кремль надеется добиться того, чтобы несколько турецких государственных банков открыли корреспондентские счета для крупнейших российских банков, что стало бы грубым нарушением западных санкций.

Также Кремль просит убрать ограничения для своего бизнеса, из-за которых в настоящий момент запрещена деятельность промышленных компаний страны-агрессора внутри специальных экономических зон.

Может ли согласиться Анкара

В издании утверждают, что на сегодняшний день нет никаких признаков, что Турция пойдет на подобные договоренности – ей это не выгодно, так как Анкара таким образом поставит под угрозу санкций собственные банки и компании, что перекроет для нее доступ к западным рынкам.

Кроме того, как прокомментировал представитель турецкой делегации, страна по-прежнему поддерживает Украину, ее суверенитет и независимость.

Однако неприсоединение к санкциям за полномасштабную войну против Украины он назвал “принципиальной позицией”.

Западные чиновники на условиях анонимности сказали изданию, что не знали о планах россиян переубедить Турцию поддержать Кремль.

Однако они в курсе того, что Москва пытается найти способ обойти санкции, потому что экономический ущерб от них чувствуется все сильнее.

По словам чиновников, представители Кремля активно ездят в разные страны, пытаясь получить любую помощь, а потому Турция – не исключение, особенно учитывая “слабую силу закона” в этой стране.

В WP подчеркивают, что такие инициативы можно считать признаком растущего беспокойства в России.

Сегодня уже наблюдаются серьезные проблемы в сферах фармацевтики и промышленности, тогда как банковский сектор России западные чиновники назвали “зомби-системой”.

Фото: Кремль