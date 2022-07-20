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Факты / Мир

Почти минута публичного унижения: Эрдоган опоздал на встречу с Путиным

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Почти минута публичного унижения: Эрдоган опоздал на встречу с Путиным

В ходе своего визита в Иран президент России Владимир Путин пережил 50 секунд публичного унижения.

Так, после саммита в Тегеране президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заметно опоздал на фотосессию с Путиным.

Журналисты зафиксировали момент, когда глава Кремля зашел в зал и ждал, пока к нему присоединится турецкий президент. Российский диктатор почти минуту недовольно стоял перед объективами фотокамер и переминался с ноги на ногу.

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– 50 секунд, которые Эрдоган заставил Путина ждать и выглядеть истощенным, красноречиво говорят о том, насколько изменилась война в Украине, – сказала Джойс Карам, старший корреспондент медиаорганизации National News.

Кстати, Владимир Путин хорошо известен тем, что сознательно заставляет мировых лидеров ждать. Так, в 2003 году Путин опоздал к британской королеве на 14 минут. Также российский диктатор ранее опаздывал на час на встречу с Папой Франциском.

В 2020 году Путин опоздал на встречу с Эрдоганом в Москве. Тогда турецкие СМИ сообщили, что президент Турции и его окружение были вынуждены ждать в холле.

Источник: Nova.rs

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