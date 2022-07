В ходе своего визита в Иран президент России Владимир Путин пережил 50 секунд публичного унижения.

Так, после саммита в Тегеране президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заметно опоздал на фотосессию с Путиным.

Журналисты зафиксировали момент, когда глава Кремля зашел в зал и ждал, пока к нему присоединится турецкий президент. Российский диктатор почти минуту недовольно стоял перед объективами фотокамер и переминался с ноги на ногу.

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek

— Alec Luhn (@ASLuhn) July 19, 2022