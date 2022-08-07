Август, 06 в 23:25

На Западе официальные лица встревожены из-за того, что Турция начала сближаться с Россией. Анкару предупреждают о последствиях, если она поможет Москве уклониться от санкций, которые ввели из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом со ссылкой на шесть неназванных западных официальных лиц сообщает Financial Times.

Так, один чиновник ЕС заявил, что блок из 27 членов “все более и более внимательно” следит за турецко-российским сотрудничеством, выражая обеспокоенность тем, что Турция все больше становится платформой для торговли с Россией.

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Другой назвал поведение Турции по отношению к России “крайне оппортунистическим”, добавив:

– Мы пытаемся заставить Турцию обратить внимание на наши опасения, – сказал он.

Вашингтон неоднократно предупреждал, что он ударит по странам, которые помогают России уклоняться от санкций, вторичными санкциями, направленными на нарушения, выходящие за рамки правовой юрисдикции США, однако ЕС делает это более сдержанно.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в июне встретился с турецкими официальными лицами и стамбульскими банкирами, чтобы предупредить их, чтобы они не становились проводником для незаконных российских денег.

Один высокопоставленный западный чиновник предположил, что страны могут призвать свои компании и банки уйти из Турции, если Эрдоган выполнит обязательства перед РФ, о которых он заявил после встречи с Путиным.

Издание отмечает, что это “весьма необычная угроза в адрес другого государства-члена НАТО”, которая может нанести ущерб экономике страны стоимостью 800 миллиардов долларов.

Чиновник сказал, что страны, которые ввели санкции против России, могут действовать против Анкары, призвав западные фирмы либо разорвать отношения с Турцией, либо сократить свои отношения с ней в свете риска, который будет создан, если Анкара расширит свои отношения с Москвой.

Однако такое предложение было отклонено несколькими другими западными официальными лицами, которые задались вопросом, как это будет работать с практической и юридической точки зрения и будет ли это хорошей идеей.

Турция глубоко интегрирована в западную финансовую систему, и бренды от Coca-Cola и Ford до Bosch и BP имеют давние и часто очень прибыльные операции в стране.

Европейский чиновник отметил, что даже не смотря на это “не исключает негативных последствий для Турции, если она слишком сблизится с Россией”.

Однако он признал, что официальное решение ЕС о санкциях против Турции будет сложной задачей, учитывая разногласия внутри блока.

Он предположил, что санкции могут ввести некоторые отдельные государства-члены.

Три европейских чиновника заявили, что в Брюсселе еще не было никаких официальных дискуссий о возможных последствиях для Турции. Несколько других предупредили, что все детали и последствия дискуссий в Сочи еще не ясны.