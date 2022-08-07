Серпень, 06 в 23:25

На Заході офіційні особи стривожені через те, що Туреччина почала зближуватися з Росією. Анкару попереджають про наслідки, якщо вона допоможе Москві ухилитися від санкцій, які запровадили через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це із посиланням на шість неназваних західних офіційних осіб повідомляє Financial Times.

Так, один чиновник ЄС заявив, що блок із 27 членів “дедалі уважніше” стежить за турецько-російською співпрацею, висловлюючи стурбованість тим, що Туреччина все більше стає платформою для торгівлі з Росією.

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Інший назвав поведінку Туреччини по відношенню до Росії “вкрай опортуністичною”, додавши:

– Ми намагаємось змусити Туреччину звернути увагу на наші побоювання, – сказав він.

Вашингтон неодноразово попереджав, що він вдарить по країнах, які допомагають Росії ухилятися від санкцій, вторинними санкціями, спрямованими на порушення, що виходять за межі правової юрисдикції США, проте ЄС робить це більш стримано.

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо у червні зустрівся з турецькими офіційними особами та стамбульськими банкірами, щоб попередити їх, щоб вони не ставали провідником для незаконних російських грошей.

Один високопоставлений західний чиновник припустив, що країни можуть закликати свої компанії та банки піти з Туреччини, якщо Ердоган виконає зобов’язання перед РФ, про які він заявив після зустрічі з Путіним.

Видання зазначає, що це “дуже незвичайна загроза на адресу іншої держави-члена НАТО”, яка може завдати шкоди економіці країни вартістю 800 мільярдів доларів.

Чиновник сказав, що країни, які ввели санкції проти Росії, можуть діяти проти Анкари, закликавши західні фірми або розірвати відносини з Туреччиною, або скоротити свої відносини з нею у світлі ризику, який буде створено, якщо Анкара розширить свої відносини з Москвою.

Однак така пропозиція була відхилена декількома іншими західними офіційними особами, які запитали, як це працюватиме з практичної та юридичної точки зору і чи це буде гарною ідеєю.

Туреччина глибоко інтегрована у західну фінансову систему, і бренди від Coca-Cola та Ford до Bosch та BP мають давні та часто дуже прибуткові операції у країні.

Європейський чиновник зазначив, що навіть не дивлячись на це “не виключає негативних наслідків для Туреччини, якщо вона надто сильно наблизиться до Росії”.

Однак він визнав, що офіційне рішення ЄС щодо санкцій проти Туреччини буде складним завданням з огляду на розбіжності всередині блоку.

Він припустив, що санкції можуть запровадити деякі окремі держави-члени.

Три європейські чиновники заявили, що в Брюсселі ще не було жодних офіційних дискусій щодо можливих наслідків для Туреччини. Декілька інших попередили, що всі деталі та наслідки дискусій у Сочі ще не зрозумілі.