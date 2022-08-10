Август, 10 в 11:01

В Египте скончался саудовский дипломат Мухаммед аль-Кахтани.

Дипломату стало плохо во время выступления на конференции в Каире.

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По словам журналистки Шахиры аль-Наджар, среди присутствовавших на конференции была и жена Мухаммеда аль-Кахтани Айша аль-Джабри, которая является врачом по специальности.

Однако медикам пришлось только констатировать смерть дипломата.

Последнее, что успел Мухаммед аль-Кахтани сказать перед внезапной смертью, – Мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся.

После трагического случая конференцию в Каире отменили.

Источник: Шахира аль-Наджар

Фото: Шахира аль-Наджар