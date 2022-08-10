Стало зле під час виступу: у Єгипті помер саудівський дипломат Мохаммад аль-Кахтані

Серпень, 10 в 11:01

У Єгипті помер саудівський дипломат Мохаммад аль-Кахтані.

Дипломату стало зле під час виступу на конференції в Каїрі.

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За словами журналістки Шахіри аль-Наджар, серед присутніх на конференції була й дружина Мохаммада аль-Кахтані Айша аль-Джабрі, яка є лікарем за фахом.

Однак медикам довелось лише констатувати смерть дипломата.

Останнє, що встиг Мохаммад аль-Кахтані сказати перед раптовою смертю, – Ми належимо Аллаху й до нього повернемося.

Після трагічного випадку конференцію в Каїрі скасували.

Джерело: Шахіра аль-Наджар

Фото: Шахіра аль-Наджар