Стало зле під час виступу: у Єгипті помер саудівський дипломат Мохаммад аль-Кахтані
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У Єгипті помер саудівський дипломат Мохаммад аль-Кахтані.
Дипломату стало зле під час виступу на конференції в Каїрі.
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За словами журналістки Шахіри аль-Наджар, серед присутніх на конференції була й дружина Мохаммада аль-Кахтані Айша аль-Джабрі, яка є лікарем за фахом.
Однак медикам довелось лише констатувати смерть дипломата.
Останнє, що встиг Мохаммад аль-Кахтані сказати перед раптовою смертю, – Ми належимо Аллаху й до нього повернемося.
Після трагічного випадку конференцію в Каїрі скасували.
Джерело: Шахіра аль-Наджар
Фото: Шахіра аль-Наджар