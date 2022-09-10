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Новым королем Великобритании официально объявили Чарльза III

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Новым королем Великобритании официально объявили Чарльза III
Фото: Depositphotos

В Великобритании официально объявили нового короля – им стам Чарльз III, старший сын Елизаветы II, бывший принц Уэльский.

Церемония прошла в Сент-Джеймском дворце в Лондоне. Именно здесь Совет по престолонаследию официально назвал имя нового короля.

Соответствующую прокламацию сразу подписали поочередно наследник престола принц Уильям, королева-консорт Камилла, лидер Палаты общин и лорд-председатель Совета Пенни Мордаунт, премьер-министр Британии Лиз Трасс и архиепископ Кентерберийский.

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После официального подписания Основной прокламации к собравшимся в Сент-Джеймском дворце вышел сам монарх.

С Библией в руках Чарльз ІІІ произнес клятву королевству и каждой его составляющей отдельно — Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.

Затем он подписал документ, удостоверяющий его клятву.

Теперь король гербовой подвязки, ориентировочно в 13:00 по Киеву, должен с балкона Сент-Джеймского дворца также зачитать соответствующую прокламацию об объявлении Чарльза III главой государства.

Чарльз III (полное имя – Чарльз Филипп Артур Джордж) стал королем Великобритании и королевств Содружества после смерти королевы Елизаветы II.

Сын Елизаветы, которая правила на британском престоле почти 70 лет, дольше всего в истории Британии оставался принцем Уэльским и наследником трона. Поэтому большую часть жизни был известен как принц Чарльз.

Биографию Чарльза III – нового короля Великобритании – читайте в нашем материале.

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