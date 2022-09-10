Вересень, 10 в 12:22

У Великій Британії офіційно оголосили нового короля – ним став Чарльз ІІІ, старший син Єлизавети ІІ, колишній принц Уельський.

Церемонія відбулася у Сент-Джеймському палаці в Лондоні. Саме тут Рада з престолонаслідування офіційно назвала ім’я нового короля.

Відповідну прокламацію відразу підписали по черзі спадкоємець престолу принц Вільям, королева-консорт Камілла, лідер Палати громад і лорд-голова Ради Пенні Мордаунт, прем’єр-міністр Британії Ліз Трасс та архієпископ Кентерберійський.

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Після офіційного підписання Основної прокламації до присутніх у Сент-Джеймському палаці вийшов сам монарх.

Із Біблією в руках Чарзьз ІІІ виголосив клятву королівству та кожній його складовій окремо – Англії, Шотландії, Уельсу та Північній Ірландії.

Потім він підписав документ, що засвідчує його клятву.

Тепер король гербової підв’язки, орієнтовно о 13:00 за Києвом, повинен з балкону Сент-Джеймського палацу також зачитати відповідну прокламацію про оголошення Чарльза ІІІ главою держави.

Чарльз III (повне ім’я – Чарльз Філіпп Артур Джордж) став королем Великої Британії та королівств Співдружності після смерті королеви Єлизавети II.

Син Єлизавети, яка правила на британському престолі майже 70 років, найдовше в історії Британії залишався принцом Уельським і спадкоємцем трону. Саме тому більшу частину життя був відомий як принц Чарльз.

Біографію Чарльза ІІІ – нового короля Великої Британії – читайте у нашому матеріалі.