Новим королем Великої Британії офіційно оголосили Чарльза ІІІ
У Великій Британії офіційно оголосили нового короля – ним став Чарльз ІІІ, старший син Єлизавети ІІ, колишній принц Уельський.
Церемонія відбулася у Сент-Джеймському палаці в Лондоні. Саме тут Рада з престолонаслідування офіційно назвала ім’я нового короля.
Відповідну прокламацію відразу підписали по черзі спадкоємець престолу принц Вільям, королева-консорт Камілла, лідер Палати громад і лорд-голова Ради Пенні Мордаунт, прем’єр-міністр Британії Ліз Трасс та архієпископ Кентерберійський.
Після офіційного підписання Основної прокламації до присутніх у Сент-Джеймському палаці вийшов сам монарх.
Із Біблією в руках Чарзьз ІІІ виголосив клятву королівству та кожній його складовій окремо – Англії, Шотландії, Уельсу та Північній Ірландії.
Потім він підписав документ, що засвідчує його клятву.
Тепер король гербової підв’язки, орієнтовно о 13:00 за Києвом, повинен з балкону Сент-Джеймського палацу також зачитати відповідну прокламацію про оголошення Чарльза ІІІ главою держави.
Чарльз III (повне ім’я – Чарльз Філіпп Артур Джордж) став королем Великої Британії та королівств Співдружності після смерті королеви Єлизавети II.
Син Єлизавети, яка правила на британському престолі майже 70 років, найдовше в історії Британії залишався принцом Уельським і спадкоємцем трону. Саме тому більшу частину життя був відомий як принц Чарльз.
Біографію Чарльза ІІІ – нового короля Великої Британії – читайте у нашому матеріалі.