Украина получила от Германии еще четыре установки Gepard и 65 рефрижераторов

Сентябрь, 14 в 20:17

За последнюю неделю Германия передала Украине еще четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard, чем довела их общее количество до 24.

Это следует из данных, опубликованных правительством Германии.

Кроме того, сообщается, что готовятся к отправке в Украину еще шесть установок Gepard.

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Отметим, что зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту, снарядами 35 мм калибра.

Такая установка в реальных условиях стреляет короткими очередями, которые приспособлены к цели.

До этого производитель систем в Германии обучал украинских солдат использованию этих установок.

Также было передано 65 рефрижераторов для медицинских поставок в дополнение к двум, переданным ранее.

В июле Украина получила от Германии три РСЗО M270 MARS и десять самоходных гаубиц PzH 2000, а также 10,5 тыс. снарядов.

Военная помощь Германии Украине в настоящее время оценена в $1,2 млрд.