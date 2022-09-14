Україна отримала від Німеччини ще чотири установки Gepard та 65 рефрижераторів

Вересень, 14 в 20:17

За останній тиждень Німеччина передала Україні ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, чим довела їхню загальну кількість до 24.

Це випливає із даних, опублікованих урядом Німеччини.

Крім того, повідомляється, що готуються до відправки в Україну ще шість установок Gepard.

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Зазначимо, що зенітна самохідна артилерійська установка Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину, снарядами 35 мм калібру.

Така установка у реальних умовах стріляє короткими чергами, які пристосовані до цілі.

До цього виробник систем навчав українських солдатів у Німеччині використанню цих установок.

Також було передано 65 рефрижераторів для медичного постачання на додачу до двох, переданих раніше.

У липні Україна отримала від Німеччини три РСЗВ M270 MARS та десять самохідних гаубиць PzH 2000, а також 10,5 тис. снарядів.

Військова допомога Німеччини Україні наразі оцінена у $1,2 млрд.