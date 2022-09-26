Сентябрь, 26 в 10:28

Сегодня вопрос возможного применения ядерного оружия Россией, наверное, является предметом наибольших обсуждений, в частности в Киеве и Вашингтоне, когда официальные лица и комментаторы спрашивают, что Путин может сделать дальше.

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО до 2019 года Роуз Геттемюллер в своем недавнем интервью ВВС рассказала о своих опасениях, что Путин и его окружение нанесут ответный удар совершенно непредсказуемым образом, который может даже включать использование оружия массового уничтожения.

По ее мнению, это может быть единичный удар над Черным морем или, возможно, удар по украинскому военному объекту, чтобы внушить ужас не только в сердцах украинцев, но и союзников.

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Это не та возможность, которую следует полностью сбрасывать со счетов. Об этом пишет заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман.

Он объясняет, что Россия имеет огромные запасы ядерного оружия самых разных форм и размеров. В то же время президент РФ Владимир Путин должен быть в абсолютно безвыходном положении, в отчаянии для того, чтобы отважиться применить его.

Но Россия еще не загнана в угол. Пока нет никакой экзистенциальной угрозы для нее, если принимать во внимание личную позицию Путина.

Лоуренс Фридман говорит, что сейчас нет доказательств того, что ядерное оружие выдвигается на позиции или готовится к таким ударам.

По его словам, американская разведка, которая до сих пор была чрезвычайно точной, соберет какие-либо подробности, если это произойдет. Кроме того, не было приложено никаких усилий, чтобы объяснить российской общественности, почему ядерные удары могут быть необходимы.

– Перспектива использования ядерного оружия может вызвать панику в Украине и НАТО. Также сложно представить, что в России эту новость воспримут спокойно. Это может усилить оппозицию Путину в Москве, – объясняет Лоуренс.

По словам аналитика, для выполнения приказа об использовании ядерного оружия, особенно в рамках сложной военной операции на земле, российскому диктатору, конечно, понадобится соответствующая система командования.

Но нельзя забывать еще об одной детали: если ветер подхватит радиоактивную пыль возле границ, она может упасть на территории России.

Однако Фридман говорит, что ядерные угрозы действительно служат важной целью для Путина, а именно сдерживанием более прямого участия НАТО в войне. Аналитик напомнил слова российского президента, который во время речи об объявлении частичной мобилизации снова прибег к ядерному шантажу.

Но, по мнению Фридмана, речь шла все еще о сдерживании стран НАТО и США, которые предоставляют военную помощь Украине, а не о реальных угрозах применения ядерного оружия. Его ядерный шантаж прозвучал в конце выступления как предупреждение Западу о дальнейшей эскалации.

Эксперт объяснил: если бы Путин хотел “защитить” захваченные украинские территории с помощью ядерных угроз, прежде чем их освободят украинские военные, ему следовало бы четко сказать об этом.

Однако ни одна новая красная линия здесь не была установлена.