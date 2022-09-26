Вересень, 26 в 10:28

Сьогодні питання можливого застосування ядерної зброї Росією є, напевно, предметом найбільших обговорень, зокрема у Києві та Вашингтоні, коли офіційні особи та коментатори запитують, що Путін може зробити далі.

Колишня заступниця генерального секретаря НАТО до 2019 року Роуз Геттемюллер у своєму нещодавньому інтерв’ю ВВС розповіла про свої побоювання, що Путін і його оточення завдадуть удару у відповідь абсолютно непередбачуваним чином, який може навіть передбачати використання зброї масового знищення.

На її думку, це може бути одиничний удар над Чорним морем або, можливо, удар по українському військовому об’єкту, щоб вселити жах не тільки в серця українців, а й союзників.

Зараз дивляться

Це не та можливість, яку слід повністю відкидати. Про це пише заслужений професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман.

Він пояснює, що Росія має величезні запаси ядерної зброї найрізноманітніших форм і розмірів. Водночас президент РФ Володимир Путін має бути в абсолютно безвихідному становищі, у відчаї, щоби наважитися застосувати її.

Але Росія ще не загнана в кут. Наразі немає жодної екзистенційної загрози для неї, якщо брати до уваги особисту позицію Путіна.

Лоуренс Фрідман говорить, що немає жодних доказів того, що ядерна зброя висувається на позиції або готується до таких ударів.

За його словами, американська розвідка, яка досі була надзвичайно точною, збере будь-які подробиці, якщо це станеться. Крім того, не було докладено жодних зусиль, щоб пояснити російській громадськості, чому ядерні удари можуть бути необхідні.

– Перспектива використання ядерної зброї може викликати паніку в Україні та НАТО. Також важко уявити, що в Росії цю новину сприймуть спокійно. Це може посилити опозицію Путіну в Москві, – пояснює Лоуренс.

За словами аналітика, для виконання наказу про використання ядерної зброї, особливо в межах складної військової операції на землі, російському диктатору, звісно, знадобиться відповідна система командування.

Але не можна забувати про ще одну деталь: якщо вітер захопить радіоактивний пил біля кордонів, він може впасти на території Росії.

Однак Фрідман говорить, що ядерні погрози справді слугують стримувальним чинником більшої участі НАТО у війні. Аналітик нагадав слова російського президента, який під час промови про оголошення часткової мобілізації знову вдався до ядерного шантажу.

Але, на думку Фрідмана, йшлося все ще про стримування країн НАТО і США, які надають військову допомогу Україні, а не про реальні погрози застосувати ядерну зброю. Його ядерний шантаж прозвучав у кінці виступу як попередження Заходу щодо подальшої ескалації.

Експерт пояснив: якби Путін хотів “захистити” захоплені українські території за допомогою ядерних погроз, перш ніж їх звільнять українські військові, йому потрібно було б чітко сказати про це.

Однак жодної нової червоної лінії тут не було встановлено.