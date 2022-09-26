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Вибори в Італії: екзитполи свідчать про перемогу ультраправої коаліції та Джорджії Мелоні

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Вибори в Італії: екзитполи свідчать про перемогу ультраправої коаліції та Джорджії Мелоні
Фото: Depositphotos

Джорджія Мелоні, лідер партії Брати Італії, заявила про перемогу на виборах в Італії та пообіцяла правити від імені всіх італійців після того, як результати екзитполів дали її правій коаліції явну більшість, поставивши її на шлях створення найбільш правого уряду з моменту закінчення Другої світової війни.

Опитування, проведене для італійської телекомпанії Rai, дало правій коаліції 41%-45% проти 25,5%-29,5% лівого блоку. Рух п’яти зірок отримав 13,5%-17,5%.

Повні результати будуть опубліковані в понеділок. Джорджія Мелоні збирається стати першою жінкою – прем’єр-міністром Італії  і моделлю для націоналістичних партій у всій Європі, оскільки вона очолює одну з шести перших держав-членів ЄС.

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Нагадаємо, Мелоні пообіцяла підтримувати політику Заходу щодо України та не йти на невиправданий ризик, оскільки економіка сильно постраждала від зростання цін.

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Джерело: The Guardian
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