Сентябрь, 25 в 10:45

В воскресенье, 25 сентября, миллионы итальянцев начали голосовать на внеочередных парламентских выборах. Они могут вернуть в страну самое правое правительство со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

Первые за столетие осенние общенациональные выборы в Италии были вызваны межпартийной борьбой, которая в июле привела к свержению правительства премьер-министра Марио Драги.

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Избирательные участки открылись в 07:00. Ожидалось, что подсчет бумажных бюллетеней начнется вскоре после их закрытия в 23:00. Прогнозы, основанные на частичных результатах, будут утром 26 сентября.

Однако сложные расчеты, которых требует гибридный пропорциональный закон о выборах и избирательное право, означают, что может пройти много часов, прежде чем станет известен точный подсчет мест в парламенте.

По данным последних опросов общественного мнения, которые провели две недели назад, правый альянс во главе с партией Джорджии Мэлони Братья Италии имеет явное преимущество. Позади был бывший премьер Энрико Летта и его левоцентристская Демократическая партия.

Мэлони является главным кандидатом на пост премьер-министра как лидер альянса, в который также входят партия Лига Маттео Сальвини и Forza Italia Сильвио Берлускони.

Отметим, что ее партия набрала всего 4% голосов на последних общенациональных выборах в 2018 году.

Кроме того, Мелони пообещала поддерживать политику Запада по отношению к Украине и не идти на неоправданный риск, поскольку экономика сильно пострадала от роста цен.