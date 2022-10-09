Кыргызстан отказал в проведении учений ОДКБ на своей территории
Кыргызстан решил отменить учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые должны были проходить на его территории.
Накануне этого президент страны Садыр Жапаров не приехал на юбилей президента России Владимира Путина.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Кыргызстана пишет Радио Азаттык.
Отметим, что командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ должны были пройти под названием Нерушимое братство-2022 на территории Кыргызстана в октябре.
До этого стало известно, что Жапаров не участвовал в неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге. Главным событием этой встречи был юбилей Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Кроме того, Путин должен был вручить Рахмону орден За заслуги перед отечеством III степени.
Тем временем пресс-секретарь Жапарова рассказал, что тот не поехал в РФ якобы из-за рабочего графика и поздравил Путина с 70-летием по телефону.
Однако политологи считают, что причиной отмены запланированного визита является чествование президента Таджикистана и вручение ему ордена.
Напомним, в составе ОДКБ помимо РФ, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана находятся Армения и Казахстан.