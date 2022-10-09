Жовтень, 09 в 20:11

Киргизстан вирішив скасувати навчання Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), які мали проходити на його території.

Напередодні президент країни Садир Жапаров не приїхав на ювілей президента Росії Володимира Путіна.

Про це із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Киргизстану пише Радіо Азаттик.

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Зазначимо, що командно-штабні навчання із миротворчими силами ОДКБ мали пройти під назвою Непорушне братство-2022 на території Киргизстану у жовтні.

До цього стало відомо, що Жапаров не брав участі у неформальній зустрічі лідерів СНД у Санкт-Петербурзі. Головною подією цієї зустрічі був ювілей Путіна та президента Таджикистану Емомалі Рахмона.

Крім того, Путін повинен був вручити Рахмону орден “За заслуги перед вітчизною III ступеня”.

Тим часом прессекретар Жапарова розповів, що той не поїхав до РФ нібито через робочий графік і привітав Путіна з 70-річчям телефоном.

Проте політологи вважають, що причиною скасування запланованого візиту є вшанування президента Таджикистану та вручення йому ордену.

Нагадаємо, у складі ОДКБ крім РФ, Білорусі, Таджикистану та Киргизстану перебувають Вірменія та Казахстан.