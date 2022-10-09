Октябрь, 09 в 17:24

В Иране хакеры взломали государственный телеканал и запустили в прямом эфире вместо выпуска новостей видеопротест против лидера страны Али Хаменеи.

Об этом пишет Daily Mail.

Так, сначала на экране появилась маска известной хакерской группировки Anonymuos, а затем – изображение Хаменеи, объятого пламенем и с мишенью на голове. Также внизу находились фотографии Амини и других девушек, которые были убиты в ходе акций протеста.

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Под всеми фото находилась подпись: Кровь нашей молодежи капает с ваших лап.

Взломщики назвались группой Адалат Али (правосудие Али) и призвали жителей Ирана присоединяться к протестам.

Отмечается, что вмешательство хакеров продлилось 15 секунд, это был тот момент, когда транслировались кадры с участием верховного лидера страны Али Хаменеи.

По данным правозащитников, по меньшей мере 185 человек, в том числе не менее 19 детей, были убиты в ходе общенациональных протестов по всему Ирану. Наибольшее количество убийств произошло в провинциях Систан и Белуджистан.

Власти отрицают применение боевых пуль к протестующим. Они характеризуют протесты как “заговор противников Ирана, в том числе США” и обвиняют вооруженных протестантов в насилии, в ходе которого якобы было убито не менее 20 сотрудников сил безопасности.

На видео в соцсетях видно, что протесты продолжаются в десятках городов по всей стране. В воскресенье к ним присоединились сотни старшеклассниц и студенток университетов – их не остановило применение силовиками слезоточивого газа, дубинок и, во многих случаях, боевых патронов.

На одном из видео с места протестов слышно, как мужчина кричит: “Не бейте мою жену, она беременна”, пытаясь защитить ее от десятка полицейских, избивающих пару в городе Рафсанджан.

На других записях видно, как протестующие блокируют некоторые улицы на юге Тегерана.

Подробности о жертвах просачиваются медленно, отчасти из-за ограничений на интернет, введенных властями.

Напомним, все началось с того, что девушка по имени Амини была задержана в Тегеране полицией за то, что якобы не прикрыла волосы должным образом.

22-летняя иранка скончалась 16 сентября, через три дня после ареста – ее забили до смерти правоохранители. Смерть Амини повлекла за собой беспрецедентную волну протестов по всей стране.

Фото: Скриншот видео Guardian