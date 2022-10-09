Жовтень, 09 в 17:24

В Ірані хакери зламали державний телеканал і запустили у прямому ефірі замість випуску новин відеопротест проти лідера країни Алі Хаменеї.

Про це пише Daily Mail.

Так, спочатку на екрані з’явилася маска відомого угруповання хакерського Anonymuos, а потім – зображення Хаменеї, охопленого полум’ям і з мішенню на голові. Також внизу були фотографії Аміні та інших дівчат, які були вбиті під час акцій протесту.

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Під усіма фото був підпис: Кров нашої молоді капає з ваших лап.

Зломщики назвалися групою Адалат Алі (правосуддя Алі) та закликали мешканців Ірану приєднуватися до протестів.

Зазначається, що втручання хакерів тривало 15 секунд, це був момент, коли транслювалися кадри за участю верховного лідера країни Алі Хаменеї.

За даними правозахисників, щонайменше 185 осіб, у тому числі щонайменше 19 дітей, було вбито під час загальнонаціональних протестів по всьому Ірану. Найбільша кількість вбивств сталася у провінціях Сістан та Белуджистан.

Влада заперечує застосування бойових куль до протестувальників. Вони характеризують протести як “змову противників Ірану, у тому числі США” і звинувачують озброєних протестантів у насильстві, в ході якого нібито було вбито щонайменше 20 співробітників сил безпеки.

На відео в соцмережах видно, що протести продовжуються у десятках міст по всій країні. У неділю до них приєдналися сотні старшокласниць та студенток університетів – їх не зупинило застосування силовиками сльозогінного газу, кийків та, у багатьох випадках, бойових набоїв.

На одному з відео з місця протестів чути, як чоловік кричить: “Не бийте мою дружину, вона вагітна”, намагаючись захистити її від десятка поліцейських, які б’ють пару у місті Рафсанджан.

На інших записах видно, як протестувальники блокують деякі вулиці на півдні Тегерану.

Подробиці про жертв просочуються повільно, частково через обмеження на інтернет, запроваджені владою.

Нагадаємо, все почалося з того, що дівчину на ім’я Аміні було затримано в Тегерані поліцією за те, що вона нібито не прикрила волосся належним чином.

22-річна іранка померла 16 вересня, за три дні після арешту – її забили до смерті правоохоронці. Смерть Аміні спричинила безпрецедентну хвилю протестів по всій країні.

Фото: Скріншот відео Guardian