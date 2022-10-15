Мы хотим, чтобы нас уважали: президент Таджикистана обратился к Путину
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон раскритиковал подход власти РФ к стратегическим партнерам, малым республикам.
По его мнению, внимания к малым республикам и народам не было как в СССР, так нет и сейчас. 30 лет российская власть Таджикистан не видела.
— Да, нас не 100-200 млн. Но у нас есть история, которую мы любим. Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы не нищие. У нас богатая страна. Запасов минеральных ресурсов больше, чем система Менделеева. Металлургическая промышленность, цветная металлургия, драгоценные металлы и даже стратегическое сырье для войны, которого нет в мире, — заявил президент Таджикистана.
Он добавил, что 2 млн граждан Таджикистана едут в Россию и через Россию в другие страны — учиться, лечиться.
— Я к вам обращаюсь, чтобы не было политики по отношению к центральной Азии как в бывшем Советском Союзе. У каждой страны есть свои проблемы, вопросы, традиции и обычаи. Надо найти золотую середину и работать с каждой республикой в отдельности, — говорит Рахмон.
Джерело: ORDA
Фото: wikipedia