Ми хочемо, щоб нас поважали: президент Таджикистану звернувся до Путіна

Жовтень, 14 в 23:28

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон розкритикував підхід влади РФ до стратегічних партнерів, малих республік.

На його думку, уваги до малих республік та народів не було як у СРСР, так немає і зараз. 30 років російська влада Таджикистану не бачила.

– Так, нас не 100-200 млн. Але в нас є історія, яку ми любимо. Ми хочемо, щоб нас поважали. Ми не злиденні. Ми маємо багату країну. Запасів мінеральних ресурсів більше, ніж система Менделєєва. Металургійна промисловість, кольорова металургія, дорогоцінні метали і навіть стратегічна сировина для війни, якої немає у світі, – заявив президент Таджикистану.

Він додав, що 2 млн громадян Таджикистану їдуть до Росії і через Росію в інші країни – вчитися, лікуватися.

Зараз дивляться

– Я до вас звертаюся, щоб не було політики щодо центральної Азії, як у колишньому Радянському Союзі. Кожна країна має свої проблеми, питання, традиції та звичаї. Треба знайти золоту середину та працювати з кожною республікою окремо, – каже Рахмон.

Джерело: ORDA

Фото: wikipedia