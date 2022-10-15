Октябрь, 15 в 19:55

В польской столице Варшаве устроили акцию, которая была стилизована под “референдум”, где каждый желающий может проголосовать за “аннексию” здания посольства России и передачу в собственность города.

Видео с мероприятия обнародовала на своей странице в Facebook украинская активистка Наталья Панченко.

К акции может присоединиться любой человек, поэтому многие люди пришли с государственными флагами Украины и транспорантами.

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Среди участников акции можно услышать выкрики “Украина — Херсон”, “Украина — Донецк” и другие, которые имеют целью поддержать территориальную целостность Украины.

По словам Натальи Панченко, для волеизъявления в “референдуме” за передачу дипмиссии РФ в собственность Варшавы в очередь выстраивались “тысячи людей”

— На “референдуме” жители Варшавы голосуют за то, чтобы аннексировать территорию и здание Российской Федерации и передать ее в собственность городу Варшава, — говорит активистка.

Акцию организовали польские неправительственные организации.

Накануне украинские общины провели антироссийскую акцию в Испании и Андорре перед дипломатическими учреждениями государства-агрессора.

Фото: Наталка Панченко