Поляки влаштували “референдум” за приєднання посольства РФ до Варшави
У польській столиці Варшаві влаштували акцію, що була стилізована під “референдум”, де кожен охочий може проголосувати за “анексію” будівлі посольства Росії та передачу у власність міста.
Відео з заходу оприлюднила на своїй сторінці у Facebook українська активістка Наталія Панченко.
До акції може долучитись будь-яка особа, тому багато людей прийшло з державними прапорами України і транспорантами.
Серед учасників акції можна почути вигуки “Україна – Херсон”, “Україна – Донецьк” та інші, які мають на меті підтримати територіальну цілісність України.
За словами Наталії Панченко, для волевиявлення у “референдумі” за передачу дипмісії РФ у власність Варшави в чергу вишукувались “тисячі людей”
– На “референдумі” жителі Варшави голосують за те, щоби анексувати територію та будівлю Російської Федерації і передати її у власність місту Варшава, – каже активістка.
Акцію організували польські неурядові організації.
Напередодні українські громади провели антиросійську акцію в Іспанії та Андоррі перед дипломатичними установами держави-агресора.
Фото: Наталка Панченко