Жовтень, 15 в 19:55

У польській столиці Варшаві влаштували акцію, що була стилізована під “референдум”, де кожен охочий може проголосувати за “анексію” будівлі посольства Росії та передачу у власність міста.

Відео з заходу оприлюднила на своїй сторінці у Facebook українська активістка Наталія Панченко.

До акції може долучитись будь-яка особа, тому багато людей прийшло з державними прапорами України і транспорантами.

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Серед учасників акції можна почути вигуки “Україна – Херсон”, “Україна – Донецьк” та інші, які мають на меті підтримати територіальну цілісність України.

За словами Наталії Панченко, для волевиявлення у “референдумі” за передачу дипмісії РФ у власність Варшави в чергу вишукувались “тисячі людей”

– На “референдумі” жителі Варшави голосують за те, щоби анексувати територію та будівлю Російської Федерації і передати її у власність місту Варшава, – каже активістка.

Акцію організували польські неурядові організації.

Напередодні українські громади провели антиросійську акцію в Іспанії та Андоррі перед дипломатичними установами держави-агресора.

Фото: Наталка Панченко