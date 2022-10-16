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РФ не смогла ракетными ударами переломить ход войны, а ВСУ не остановит даже зима – WP

Валентина Летяк, редактор ленты
РФ не смогла ракетными ударами переломить ход войны, а ВСУ не остановит даже зима – WP
Фото: КГГА

Представители западной разведки и военные эксперты считают, что ракетными ударами по городам Украины в начале недели РФ не смогла переломить в свою пользу ситуацию на поле боя, хотя повредила объекты энергетической инфраструктуры и причинила страдания мирному населению, пишет издание The Washington Post.

– Условия на поле боя продолжают способствовать более ловкой, более мотивированной и лучше вооруженной украинской армии, которая, похоже, сохранит превосходство над громоздкой, плохо оснащенной и истощенной армией России, по крайней мере в обозримом будущем, – отмечает автор публикации.

По мнению военных экспертов, зима замедлит темпы войны, однако Украина будет продолжать контрнаступление в ближайшие месяцы, а РФ вряд ли сможет захватить новые территории.

– Украина настолько резко переломила ход боевых действий, что возникает лишь вопрос, сколько еще территории ВСУ смогут вернуть, а не то, сможет ли Россия достичь своих целей, – отметил эксперт из Института исследования внешней политики в Филадельфии Роб Ли.

По его словам, украинская армия превосходит российскую почти по всем параметрам – современное западное вооружение, военная техника, подготовка и эпикрирование личного состава.

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– У Украины есть преимущество, а Россия пытается сравниться с этими преимуществами. Пока ВСУ продолжают получать поддержку НАТО и артиллерию, Украина будет иметь успехи, – считает он.

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Источник: The Washington Post
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