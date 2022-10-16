Жовтень, 16 в 11:24

Представники західної розвідки та військові експерти вважають, що ракетними ударами по містах України на початку тижня РФ не змогла переломити на свою користь ситуацію на полі бою, хоча пошкодила об’єкти енергетичної інфраструктури та завдала страждань мирному населенню, пише видання The Washington Post.

– Умови на полі бою продовжують сприяти спритнішій, більш мотивованій і краще озброєній українській армії, яка, схоже, збереже перевагу над громіздкою, погано оснащеною та виснаженою армією Росії, принаймні в доступному для огляду майбутньому, – наголошує автор публікації.

На думку військових експертів, зима сповільнить темпи війни, проте Україна продовжуватиме контрнаступ протягом найближчих місяців, а РФ навряд чи зможе захопити нові території.

– Україна настільки різко переломила хід бойових дій, що виникає лише питання, скільки ще території ЗСУ зможуть повернути, а не те, чи зможе Росія досягти своїх цілей, – зауважив експерт з Інституту дослідження зовнішньої політики у Філадельфії Роб Лі.

За його словами, українська армія перевершує російську майже за всіма параметрами – сучасне західне озброєння, військова техніка, підготовка та епікірування особового складу.

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