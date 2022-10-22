Октябрь, 22 в 13:33

В Германии требуют увеличить сумму средств для предоставления военной поддержки Украине на следующий год.

С такой инициативой выступили министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Кристине Ламбрехт. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на письмо двух чиновниц к министру финансов Кристиану Линднер.

Бербок и Ламбрехт имеют в виду специальный фонд для помощи оружием в размере €2,2 млрд.

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Они считают, что только с таким бюджетом Германия могла бы “конкретно и зримо взять на себя ответственность, которую ожидают от нас наши международные партнеры”.

В письме министры критикуют тот факт, что в бюджете 2023 года на так называемую “учебную статью” запланировано только €697 млн.

— В 2022 году правительство финансировало прямые поставки вооружений по оборонной промышленности в Украину или так называемый “круговой обмен” из специального фонда. Этот фонд “оказался центральным финансовым инструментом” для помощи вооружениям. К примеру, Берлин оплачивал танки, которые Чехия или Греция получали на замену старых систем, которые они поставляли Украине, — говорится в статье.

Министры хотят, чтобы Линднер значительно увеличил специальный фонд во время финализации бюджета в середине ноября.

По их словам, ранее запланированный бюджет сокращает пространство для маневра “до минимума, который больше не является политически оправданным”.

Кроме того, Линднер должен сделать возможным заключение обеими палатами так называемых деклараций об обязательствах на сумму еще одного миллиарда на многолетние вооруженные проекты в 2023 году.